توالي ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مغبرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، شديد الحرارة الى حار وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون يكون الجو حاراً وجافاً ومغبرأ في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وفي ساعات المساء واالليل يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعياً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.