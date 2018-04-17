خبر سار لمن يشربون 3 فناجين قهوة يوميا

توصلت دراسة طبية حديثة، أجرتها الكلية الأميركية لأمراض القلب، إلى أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، لا يؤذي القلب، بل على العكس، فهو يساهم في تنظيم ضرباته.

وبينت الدراسة، أن شرب 3 أكواب قهوة يوميا، يخفض من تسارع خفقان القلب بنسبة 13 في المائة، وبالتالي تقليل احتمالات التعرض للأزمات القلبية أو الجلطات.

وأرجعت الدراسة، التأثير الإيجابي للقهوة، إلى توفر مضادات الأكسدة في الكافيين، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعمل الكافيين على ضبط الرجفان الأذيني، وتنظيم دقات القلب البطيني، والتقليل من وتيرة ضربات القلب غير المنتظمة.

وأرجعت الدراسة تحسين شرب القهوة لحالة القلب، إلى احتواء الفنجان الواحد على 95 ميلي غرام من الكافيين، والذي يعمل كمحفز للجهاز العصبي المركزي، وينظم عند دخوله إلى الدم، تأثير مركب "الأدينوزين"، الذي قد يسبب الرجفان الأذيني.