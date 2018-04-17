آيزنكوت: ملزمون بإعادة جنودنا المفقودين

ألقى قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، خطابًا في ذكرى "قتلى معارك إسرائيل"، تطرق فيه إلى العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وإلى الجنود المحتجزين لدى حركة حماس، منوهًا بضرورة العمل على إعادتهم.

وقال آيزنكوت خلال خطابه إن "أعداءنا يحاولون تعزيز قواتهم عبر الحدود للمس بحياتنا وتهديد أمننا وسيادتنا، ومقابلهم يقف جنودنا في جبهات القتال والتكنولوجيا، ويثبتون أن جيشًا قويًا يحمي حدود بلادنا، جيش يملك قدرات غير مسبوقة ويعمل جاهدًا لتثبيت الأمن أكثر فأكثر".

وخلال خطابه، تطرق آيزنكوت إلى الجنود المحتجزين لدى حركة حماس، وقال إن بلاده ملزمة "بالعمل من أجل إعادة مفقودي الجيش الإسرائيلي، الذين خرجوا من بيتهم لتنفيذ مهمة الدفاع عن إسرائيل ولم يعودوا"، دون التطرق إلى كيفية إعادتهم أو وجود مفوضات أو محاولات للتوصل لاتفاق مع الحركة، التي اتجه وفد منها إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، "إننا لا ننسى ولو للحظة واحدة جنودنا المفقودين، هادار غولدين وأورون شاؤول بحيث نلتزم بإعادة الابنين إلى ديارهما، والأمر نفسه ينطبق على أفيرا منغستو".

وكانت ألمانيا قد أعلنت على لسان رئيسها، فرانك فالتر شتاينماير، الشهر الماضي، أنها مستعدة للتوسط في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس. وقال الرئيس الألماني في حينه أنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد الاتصال بقيادة حركة حماس في غزة، وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول لإتمام الصفقة.