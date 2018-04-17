هنية: لدى المقاومة ما يمكن أن يحقق الأمنية الكبيرة التي ينتظرها أسرانا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية أن لدى المقاومة ما يمكن أن يحقق الأمنية الكبيرة التي ينتظرها أسرانا و شعبنا.

و أوضح هنية في كلمة له مساء الثلاثاء بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، 17/4/2018 أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، و على طاول التداول العلني و الغير علني.

و قال: "إننا نفكر بكل الطرق لنكسر قيد أسرانا و نعيدهم كراماً أعزاء، و نحن في حماس مستعدون لتحقيق صفقة تبادل من خلال طرف ثالث"، مشيراً الى أن هناك التزام وطني و ديني و عسكري تجاه قضية الأسرى، و أن تحريرهم عقيدة دينية نتمسك بها.

و لفت هنية الى أن قضي الاسرى توحد الكل الفلسطيني كما وحدته مسيرة العودة و كسر الحصار و الثوابت و مجابهة صفقات العار، التي تستهدف القضية الفلسطينية، و تحاول تصفيتها.

و أضاف: "مستعدون أن نذهب بعيداً من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، و تشكيل مجلس وطني توحيدي يجمع و لا يفرق، يقوي و لا يضعف، على أساس تفاهمات بيروت، حيث يجمع الكل الفلسطيني في هذه المرحلة".

و طالب هنية بعقد مجلس وطني جامع لا يستثني أحد، خصوصاً الفصائل المؤثرة.