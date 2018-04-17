"التجمع الشبابي" يزور عائلة الأسير الجريح هاشم طه

زار وفـد من التجمع الشبابي لدعم وإسناد الأسرى عائلة الأسير الجريح هاشم محمد طه والمعتقل منذ 8/4/2007 على خلفية تنفيذه عملية طعن نفذها عند الحرم الإبراهيمي .



وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التضامن والتواصل مع أهالي الأسرى الذين يمثلون الصمود والتحدي في وجه الاحتلال .وتزامنا مع يوم الاسير الفلسطيني 17/4/2018



وأكد شقيق الأسير أن شقيقه هاشم يعاني ظروف اعتقالية صعبة خصوصا انه جريح وجسمه من الداخل متهتك نتيجة الرصاص الذي اطلقه جنود الاحتلال لحظة اعتقاله .



وتحدث عن وضع شقيقه الصحي الصعب الذي بات يعانيه في ظل مواصلة الاحتلال بالتأخر في تقديم العلاج اللازم له، مؤكدا في الوقت ذاته عن أهمية تكثيف الجهود التي يبذلها الجميع , معلناً أنّ شقيقه هاشم هو ابن فلسطين , لذلك طالب كل من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العمل بشكل فوري من اجل تقديم العلاج اللازم للأسرى الجرحى .



هذا وطالبت والدة الأسير الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه نجلها والتحرك العاجل من اجل انقاذ حياته الصعبة التي يمر بها داخل سجون الاحتلال

وأوضح الأسير المحرر محمد النجار المنسق العام للتجمع الشبابي لدعم واسناد الاسرى أن الاحتلال يحاول المماطلة في تقديم العلاج بحق الاسرى المرضى والجرحى منهم ورميهم فيما يسمى مستشفى الرملة والذي لا يرتقي الى ان يطلق عليه اسم مستشفى بل هو مذبح للأسرى

وأشار إلي أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والصليب الاحمر بواجبها تجاه الاسرى المرضى وأن لا تتأخر أكثر من ذلك, مطالبا بضرورة التعاون بين كل المؤسسات الرسمية والحقوقية والمجموعات الشبابية من أجل تفعيل قضية الأسير المرضى والاسيرات والاطفال خلال تنظيم فعاليات ترتقي لحجم تضحياته.



وأعرب النجار عن أمله بأن تقوم الجهات الاعلامية بالقيام بفضح جرائم الاحتلال في كافة المحافل الدولية و الاتحادات العربية و العالمية لوضع حد للغطرسة وانتهاكاتها المتكررة بحق الاسرى الفلسطينيين .



هذا وقد لاقت هذه الزيارة الترحاب الشديد من قبل عائلة الأسير شاكرين أعضاء التجمع على جهودهم الطيبة التي يبذلونها من أجل تعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني سائلين الله عز وجل أن يكون الإفراج عن ابنهم عما قريب .















