"اتحاد الإذاعات" يطالب بالإفراج عن 26 صحفيا من سجون الاحتلال

طالب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطيني مساء الثلاثاء، كافة المؤسسات الصحفية بضرورة الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" للإفراج عن 26 أسيراً من الصحفيين الفلسطينيين داخل السجون "الإسرائيلي" في ظل ما يُعانوه الأسرى من أوضاعٍ صحية حرجة، وذلك عشية يوم الأسير الفلسطيني.

وقال الاتحاد في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني يجب أن تدفعنا جميعا لنسلط الأضواء على معاناة 26 اسيراً من الصحفيين داخل السجون الصهيونية والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم ووضع حد لسياسة الاعتقال التي تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية خاصة في ظل ما يمارسه العدو من سياسة الاهمال الطبي المتعمد ومنع الزيارات والاعتقال الإداري بحق بعض الصحفيين.

وأضاف: "يجب على الاحتلال "الإسرائيلي" أن يدرك أن سياسة استهداف الصحفيين، هي محاولة يائسة لإرهاب الصوت الحُر وحتما لن تفلح في تكميم أفواه الصحفيين والتعتيم على جرائم الاحتلال وسجله الأسود بحق الاعلاميين والمؤسسات الصحفية التي خلفت نحو 40 شهيدا من الصحفيين خلال السنوات الماضية".

وأكد، أن ممارسات الاحتلال وإرهابه وبطشه لن تثني الصحفيين الفلسطينيين عن مواصلة أداء رسالتهم في فضح الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية يوثق الاعتقالات والانتهاكات الاسرائيلية المتزايدة بحق الصحفيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطيني ويرسلها لكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة، رغم إدراكه أن الاحتلال يسعى من وراء ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والزج بهم في السجون حجب وطمس الحقيقة، واسكات صوت الشعب الفلسطيني وتغيب الصورة عن العالم باعتبار ان الاحتلال يمارس أبشع الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين وقد تجلى ذلك من خلال الاف الجرحى والشهداء إبان مسيرات العودة السليمة التي انطلقت في الثلاثين من مارس 2018 م علاوة على استشهاد الصحفي ياسر مرتجى 31 عاما واصابة نحو 54 صحفي اخرين 20 منهم بالرصاص الحي.

ويُحيي الشعب الفلسطيني في 14 إبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني تكريماً للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".