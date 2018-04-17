محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الشيخ بسام السعدي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أجلت محاكمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام راغب عبد الرحمن السعدي (58 عاماً) لتاريخ 24 ابريل 2018م.

وأوضحت مهجة القدس أن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية عقدت اليوم جلسة للنظر في قضيته، وقررت المحكمة التأجيل لتاريخ 24/04/2018 للسماح لمحامي الدفاع عنه لفحص ملفه والاطلاع على التهم الموجهة ضده.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ بسام السعدي بتاريخ 19/03/2018م، ووجهت له نيابة الاحتلال العسكرية تهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

جدير بالذكر أن الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين وولد بتاريخ 23/12/1960م، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي حيث أمضى ما يزيد عن تسعة أعوام، وكذلك اعتقلت زوجته نوال سعيد سليمان السعدي "أم إبراهيم" في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولديه "عبدالكريم" بتاريخ 01/09/2002م، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002م برصاص قوات الاحتلال الصهيوني وهما من أعضاء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.