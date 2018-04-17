حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق جحر الديك بفعل طائرة ورقية

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريقاً كبيراً في الأراضي المحتلة المحيطة بموقع الكاميرا "الإسرائيلي" في منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة محدثاً أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية للاحتلال "الإسرائيلي".

ونقلاً عن شهود عيان فإن حريقاً كبيراً اندلع في الأراضي المحتلة ظهر اليوم بسبب سقوط طائرة ورقية تحمل مادة حارقة.

يُشار إلى أن "الطائرة الورقية"، هي فكرةٌ مستحدثة للشباب الفلسطيني المُبدع؛ لإيلام العدو "الإسرائيلي" الذي يفتك في المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

وتقوم فكرةُ "الطائرات الورقية" الحارقة على تذييل تلك الطائرات بشعلٍ نارية، ومن ثم تحملها الرياح فوق المواقع العسكرية، والأحراش، والأعشاب الجافة، وبعد أن تصل المكان المُحدد يفلتها الشبان، فتأتي على الأعشاب في المكان، وتتسبب بحرائق واسعة.