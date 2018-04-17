شعار المستوطنين الجديد ضد الضفة :"إما الإبعاد أو القتل"

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على إعطاب عشرات المركبات وخط شعارات عنصرية لدى هجومهم على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلية بحملة الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن من بين الشعارات العنصرية إما" الإبعاد أو القتل "

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين هاجموا قرية اللبن الشرقية واعتدوا على ممتلكات المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بأكثر من ثلاثين مركبة.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية على جدران المنازل.