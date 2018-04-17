حماس تطالب إطلاق سراح محرري "وفاء الأحرار" قبل أي صفقة جديدة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الوسيط المصري بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح كل من أعاد اعتقالهم من أسرى صفقة وفاء الأحرار بشكل مخالف لبنود الصفقة.

وقالت الحركة في بيان صحفي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إن حكومة الاحتلال مطالبة بالالتزام باتفاق التبادل في صفقة وفاء الأحرار وإطلاق سراح كل الأسرى الذين شملتهم الصفقة وتم اعتقالهم كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

كما طالبت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل أقصى جهد ممكن وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناشدت كل الحكومات والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية لممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال وإرغامه على توفير كل شروط ومستلزمات الحياة الكريمة للأسرى وفق المعايير الدولية والإنسانية.

فيما وجهت حركة حماس بالذكرى الـ44 ليوم الأسير دعوة لجماهير شعبنا الفلسطيني البطل وقواه وفصائله ومؤسساته إلى تكثيف الجهود الرامية لإحياء قضية أسرانا الأبطال والإعلاء من شأنهم باستخدام كل وسيلة ممكنة للدفاع عنهم، ورفض الانتهاك الصارخ لكل قواعد القانون الدولي والإنساني بحقهم.

وقالت إن ذكرى يوم الأسير تمر وشعبنا يخوض إحدى معاركه التاريخية في مسيرة العودة وكسر الحصار، ويستعد لإحياء الذكرى السبعين للنكبة عبر تحرك جماهيري شامل في الداخل والشتات.

وذكّرت حماس بمعاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني، ويعيشون ظروفاً مأساوية بالغة السوء نتاج سياسة عنصرية وإجرامية تنتهجها حكومة الاحتلال وتشرف على تنفيذها مصلحة السجون الصهيونية المجرمة بهدف كسر إرادتهم وتحطيم صمودهم.

وأضافت الحركة أن الاحتلال ضاعف من وتيرة الممارسات والانتهاكات المستمرة والتجاوزات الدائمة التي تمس كرامة الأسرى وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية التي تكفل لهم العيش الكريم، حيث يستمر بسياسات العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، ومنع زيارة الأهالي والمحامين، والإهمال الطبي، والحرمان من العلاج والتعليم، ونقص الغذاء والتهوية وأبسط مقومات الحياة.