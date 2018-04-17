أسير من برقين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

دخل الاسير محمد خالد عامودي (35عاما)، من بلدة برقين جنوب غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي ويقضي حكما بالسجن 11 مؤبدا وعشرين عاما حيث اعتقل في تاريخ 17-4- 2006.

وقال منتصر سمور مدير نادي الأسير، وعائلته لـ”وفا”، إن الأسير عامودي يقبع حاليا في سجن نفحة ويعاني من أمراض عدة، وتمت محاكمته بالحكم الظالم بحجة مقاومة الاحتلال، وأشار إلى أنه حرم من إلقاء نظرة الوداع على والده ووالدته اللذان فارقا الحياه وهو في الأسر، كما أن والدته أمضت ما يزيد عن 10 سنوات وهي تتنقل بين سجون الاحتلال لزيارته، وأفنت عمرها وهي تشارك في المسيرات والاعتصامات تضامنا مع الأسرى.