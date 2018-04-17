دعوية الجهاد تنظم سلسلة ندوات دينية في ذكرى الإسراء والمعراج بالوسطى

نظمت اللجنة الدعوية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ندوتين دينيتين في ذكرى الإسراء والمعراج، في مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

ففي مخيم المغازي وسط القطاع، نظمت اللجنة الدعوية وأسرة المجمع الإسلامي ندوة دينية بعد صلاة المغرب وذلك في ذكرى الإسراء والمعراج

وشارك في الندوة حشد غفير من أبناء حركة الجهاد الإسلامي و قيادة الحركة و مناصريها بالمغازي.

وقد أكد الشيخ ابراهيم أبو جلمبو أن معجزة الإسراء والمعراج تحتوي على دروس وعظة كبيرة للمسلمين للاستفادة منها، منوهاً إلي أن الإعجاز في الإسراء والمعراج هو الأسراء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، مشدداً على أن الرابط بين المسجدين هو ربط إلهي مقدس ، حيث ارتباط فلسطين بالإسراء و المعراج أمر مقدس .

وتحدث أبو جلمبو، عن مكانة مدينة القدس في قلوب المسلمين عامة والشعب الفلسطيني خاصة وان المسجد الأقصى ورد ذكره في القرآن الكريم سبع مرات وهو مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال: إن ما يتعرض له المسجد الاقصى من اعتداءات صهيونية يومية وما يقوم به قطعان المستوطنين من حرق للمساجد وكتابة شعارات عنصرية على جدرانها إنما يؤكد بالواقع الملموس بأن صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع عقائدي يتطلب من جميع أبناء الأمة الإسلامية المشاركة فيه دفاعاً عن مقدساتنا في فلسطين .

ونوه في خلال الندوة أنّ شعبنا يتنافس في الحفاظ على تراث الأمة كما يتنافس أبناء المقاومة على مقارعة الاحتلال، وكل ذلك يدل على أنّ النصر سيتحقق بالمقاومة وبجيل القرآن والنصر والتمكين .

وفي النصيرات نظمت اللجنة الدعوية بمسجد الشقاقي ندوة دينية وبحضور قادة الحركة ولفيف من المواطنين.

وأكد الشيخ الداعية ابو هشام حسونة أن رحلة الإسراء وكيفية أسري النبي (ص) من مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى والرابط الديني بين المسجد الحرام و المسجد الأقصى .

وأضاف الشيخ حسونة بأن الله سبحانه وتعالي بارك في المسجد الأقصى وأرض الشام وفى نهاية حديثه دعي للمزيد من المقاومة والصمود والسير على نهج الشهداء وان العودة إلي قرانا وارضنا بات قريبا .











