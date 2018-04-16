نيابة الاحتلال تقدم لائحة اتهام للأسير قبها بتهمة دهس جنود قرب جنين

قدمت ما تسمى النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الشاب علاء كبها من بلدة برطعة قرب مدينة جنين، تضمنت أن كبها نفذ عملية دهس بتاريخ 16 مارس الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، ومحاولة التسبب بمقتل جنديين آخرين أصيبا في عملية الدهس.

وذكر موقع "0404" الإلكتروني المقرب من جيش الاحتلال، أن النيابة "الإسرائيلية" طلبت تمديد اعتقال الأسير علاء كبها حتى انتهاء الإجراءات القانونية في قضيته.

الجدير ذكره أن الأسير كبها أكد خلال التحقيق ولمحاميه أن عملية الدهس التي وقعت قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المقامة على أراضٍ فلسطينية تابعة لمدينة جنين، "كانت حادث سير".

وقال كبها لمحاميه، إنه تعرض لضغوط وتحذيرات، في الطريق إلى المستشفى، من قبل محقق في جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" في محاولة لانتزاع اعتراف منه.

وأفاد بأنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل المحققين في المعتقل، وأنهم هددوه باستدعاء أبناء عائلته، وبضمنهم شقيقته التي تملك المركبة، وإلحاق الأذى بهم.

ويضيف أنه مع إحضاره إلى مكان الحادث لإعادة التمثيل، حاول عناصر الشاباك الضغط عليه لانتزاع الاعتراف منه، حيث قيل له إن "الجمهور الإسرائيلي يطالب بإعدامه وهدم منزل عائلته، وفي حال أدلى باعتراف فإن الشاباك سيوافق على عقد صفقة تتضمن عقوبة السجن فقط".