ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عالقون بمطار القاهرة يناشدون بحل أزمتهم و السماح لهم بالعودة لغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:06 - 16 ابريل 2018
معبر رفح معبر رفح
مشاركة

ناشد فلسطينيون عالقون في مطار القاهرة الدولي في مصر بحل أزمتهم والسماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة.

واشتكى العالقون من ظروف صعبة جدًا يعانونها حيث لا تتوفر لهم أي من الخدمات أو أغطية النوم، مقابل غلاء كبير في أسعار المواد الغذائية، موضحين أن السفارة الفلسطينية في القاهرة لم تتواصل معهم ولم ترسل مندوب لها ليتلمس مشكلاتهم.

وأضاف العالقون أن أمن مطار طالبهم بالعودة للدول التي قدموا منها، وهو "أمر مستحيل بسبب فقدان البعض أحقيتهم القانونية وانتهاء فيزا الدول التي قدموا منها وان البعض لا يوجد معه اي أموال لحجز أي طيران".

وطالب العالقون السفارة الفلسطينية في القاهرة بسرعة التدخل لدى السلطات المصرية والقيام بمسؤوليتها تجاه العالقين ومراعاة ظروفهم، أو السماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية إلى حين فتح المعبر.

يشار إلى أن السلطات المصرية قامت يوم أمس بإرجاع عشرات المسافرين المرحلين لمعبر رفح بعد يومين من السفر لمطار القاهرة الدولي.

متعلقات