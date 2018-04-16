اعتقال ثلاثة مقدسيين بزعم إحراق أعلام الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان، بزعم إحراق "الأعلام الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد موقع "0404" العبري، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من سكان شرقي القدس، بزعم حرقهم للأعلام "الإسرائيلية" قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" في المدينة المحتلة.

وأضاف الموقع المقرّب من جيش الاحتلال، أنه تم اقتياد الشبان الثلاثة للتحقيق، حيث وُجد معهم أدوات لإشعال النيران.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم ستة مواطنين مقدسيين بينهم سيّدة وأطفال، عقب اقتحام بلدة الطور شرق القدس، ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي شرق المدينة.