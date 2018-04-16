سفير الاحتلال في عمان يباشر مهام منصبه

وصل سفير الاحتلال الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود إلى العاصمة الأردنية عمان قبل ظهر اليوم لتولي مهام منصبه.

ويذكر أن المنصب كان شاغرا منذ تسعة أشهر إثر حادث السفارة.

وكانت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية قد قررت تعيين فايسبرود سفيراً جديداً لـ"إسرائيل" في عمّان.

ومن الجدير ذكره أنه تم إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان في تموز/يوليو 2017، بعد مقتل مواطنَين أردنيَّين برصاص حارس أمن إسرائيلي، في إحدى الشقق التابعة للسفارة بعمان، في الشهر نفسه.

وتم التوصل في 20 كانون الثاني 2018، إلى تسوية بين الأردن و"إسرائيل" تشمل دفع الأخيرة تعويضات لذوي القتيلَين الأردنيَّين، والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن.

كما طلب الأردن تغيير سفيرة "إسرائيل" في العاصمة الأردنية، عنات شلاين، التي توجد في "إسرائيل" منذ شهر تموز/ يوليو 2017.