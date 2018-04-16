تباين أداء البورصات العربية مع تراجع النفط

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الإثنين، بالتزامن مع عودة التراجع في أسعار النفط العالمية، واستمرار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: غلب التباين على أداء الأسواق العربية في تداولات اليوم، بيد أن المخاوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة ما تزال تؤثر على معنويات المستثمرين.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": كان هناك أيضا تراجعاً في أسواق النفط العالمية، وبالتالي لم يكن هناك ما يحفز المستثمرين على الشراء وضخ سيولة جديدة.

وبحلول الساعة (14: 31 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 1.02 بالمائة أو ما يعادل 74 سنتاً إلى 71.84 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.11 بالمائة أو ما يعادل 75 سنتاً إلى 66.64 دولار للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.98 بالمائة إلى 8050 نقطة، مع استمرار مكاسب السهم القيادية في قطاعي المواد الأساسية والمصارف.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.72 بالمائة إلى 8955 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك يقودها "بنك الدوحة" بارتفاع قدره 2.5 بالمائة.

واستمرت بورصة البحرين في مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.54 بالمائة ليغلق عند 1299 نقطة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4779 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.15 بالمائة إلى 4871 نقطة، وأغلق المؤشر العام رابحاً 0.24 بالمائة إلى 4813 نقطة.

وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.18 بالمائة إلى 17620 نقطة، بدعم مشتريات للأفراد المحليين.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.46 بالمائة إلى 2186 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية مثل "الإقبال للاستثمار" بنسبة 1.69 بالمائة و"بنك الأردن" بنسبة 0.34 بالمائة و"البنك العربي" بنسبة 0.31 بالمائة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.37 بالمائة إلى 4682 نقطة، مع تراجع سهم "الدار العقارية" وانخفاض "أبوظبي الأول".

وهبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو 0.33 بالمائة إلى 3140 نقطة مع انخفاض أسهم "إعمار العقارية" و"دبي للاستثمار".

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4767 نقطة مع انخفاض أسهم مثل "جلفار للهندسة" بنسبة 6.8 بالمائة و"المدينة للاستثمار" بنسبة 5.36 بالمائة و"الأنوار القابضة" بنسبة 3.77 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.98 بالمائة إلى 8050 نقطة.

قطر: بنسبة 0.72 بالمائة إلى 8955 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.54 بالمائة إلى 1299 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4779 نقطة.

مصر: بنسبة 0.18 بالمائة إلى 17620 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 2186 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.37 بالمائة إلى 4682 نقطة.

دبي: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 3140 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4767 نقطة. -