"إسرائيل" تمنع دخول رئيس بلدية فرنسية إليها

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني، أن وزير الداخلية "الإسرائيلي" أريه درعي أصدر قراراً اليوم يقضي بمنع رئيس بلدية جينفلير الفرنسية "باتريك لاكلتلاك" دخول "إسرائيل"، بسبب دعمه للمنظمة الدولية لمقاطعة "إسرائيل" BDS.

وقد وصل رئيس البلدية الفرنسي برفقة عقيلته إلي معبر اللنبي ولكن تم رفض دخولهما لـ "إسرائيل".

وفي شهر نوفمبر ترأس لاكلتلاك وفدا يضم رؤساء بلديات أرادت المجئ لإسرائيل لزيارة الأسير مروان البرغوثي ولكت تم رفض طلبهم من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلية".

الجدير ذكره، أن الأسبوع الماضي نجح رئيس بلدية دبلن الايرلندية بدخول الضفة الغربية رغم صدور قرار "إسرائيل" بمنعه من الدخول بعد أن حدث خطأ في اسمه الموجود على قائمة الممنوعين من دخول "إسرائيل".