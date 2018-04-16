قائمة بأسماء شركات الباصات التي فرض الاحتلال عقوبات عليها

أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال يوآف مردخاي، فرض عقوبات على أصحاب شركات النقل في قطاع غزة بدعوى نقلهم متظاهرين إلى الحدود الشرقية قطاع غزة.

وقد أرفق "منسق أعمال الحكومة" قائمة بأسماء الشركات التي شملتهم العقوبات وهي كالتالي:

1. توفيق قشطة, رفح

2. حافل, رفح

3. عبد العال, رفح

4. باصات خانيونس, خانيونس

5. سيارات غزة, خانيونس

6. سفريات الوسطى, النصيرات

7. باصات الوسطى, النصيرات

8. السعادة, النصيرات

9. أبو عميرة, النصيرات

10. وسام أبو علبة, غزة

11. سويتي تورز, غزة

12. التفاضل, غزة

13. الجليل, غزة

14. نسمان, غزة