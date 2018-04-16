ضربة موجعة لبايرن ميونخ قبل موقعة "ريال مدريد"

قال مدرب بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوب هاينكس، الاثنين، إن لاعب وسط فريقه التشيلي الدولي أرتوروفيدال سيخضع لعملية جراحية بسيطة في الركبة بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات وإنه سيغيب عن الملاعب لفترة قصيرة جراء ذلك.

وبسبب الإصابة سيغيب فيدال (30 عاما) عن مباراة النادي البافاري، في نصف نهائي كأس ألمانيا عندما يواجه باير ليفركوزن الثلاثاء، كما من المستبعد أن يشارك في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد الإسباني حامل للقب.

ويسعى بايرن لحصد ثلاثية من الألقاب في الموسم الحالي بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي.

وعن الإصابة التي تعرض لها فيدال، أمس الأحد، قال هاينكس "انزلق والتوت ركبته".

وأضاف المدرب المخضرم، "تحدثت إلى الطبيب بعد فحص بالأشعة خضع له أرتورو. سيخضع اللاعب لعملية جراحية بسيطة ستتم بالمنظار. وبالفعل هو في طريقه إلى أوغسبورغ. سيغيب مدة قصيرة عن الملاعب".