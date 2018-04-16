الكلية الجامعية تشارك في فعاليات أسبوع التعليم والتدريب المهني والتقني الرابع

شاركت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في المعرض المقام ضمن فعاليات أسبوع التعليم والتدريب المهني والتقني TVET WEEK 4، والذي ينظمه مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني المحلي لهذا العام تحت شعار "مهارات من أجل التشغيل"، وذلك في الفترة من 16 وحتى 18 أبريل 2018.

جاء ذلك بمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية المختصة في مجال التعليم التقني والمهني والعديد من المعاهد والشركات الخاصة في ذات المجال.

وضم جناح الكلية ثلاث زوايا اشتملت على معروضات ومشاريع تخرج نوعية ضمن اختصاصي الفنون والحرف اليدوية، وتصميم وصناعة الأزياء التابع لقسم المهن الهندسية، وكذلك مشاريع تخرج نوعية ضمن قسم تكنولوجيا الحاسوب والمهن الصناعية/ وضمن اختصاصات برامج الدبلوم المهني سنة واحدة.

وأكد المهندس محمد حسونة، مساعد النائب الأكاديمي لبرامج الدبلوم المهني، أن مشاركة الكلية الجامعية في هذا الحدث التقني الكبير السنوي تأتي ضمن حرصها على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الأحداث باعتبارها كبرى مؤسسات التعليم التقني والمهني في فلسطين والأكثر رعاية للمبدعين والمتألقين في مجال العلوم التطبيقية، فضلاً عن سعيها إلى نشر ثقافة التعليم التقني والمهني باعتباره من العلوم المهمة لنهضة المجتمعات وبناءها وتقدمها.

وعبر زوار جناح الكلية الجامعية عن إعجابهم الشديد بمحتويات زواياه المختلفة، معتبرين أن مشاريع التخرج الطلابية تنم عن وعي كبير وجرأة في التفكير والتنفيذ، وإبداعاً في اختيار الأفكار التي تتناول مشكلات تقنية محددة وتقدم حلولاً مميزة، إضافة إلى قدرتها على المنافسة القوية للعديد من الأفكار المطروحة في السوق نظرا لامتلاكها العديد من المؤهلات التي تجعل منها محط أنظار المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

يشار إلى أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تشارك للعام الرابع على التوالي في فعاليات TVET WEEK، وذلك بعد استضافتها للنسخة الأولى منه باعتبارها المؤسسة الأكاديمية التقنية والمهنية الأولى على مستوى الوطن، فضلا عن حرص المؤسسات المانحة والصديقة والشريكة على أن تكون الكلية الجامعية حاضرة في مثل هذه الفعاليات الكبرى الخاصة في مجال التعليم والتشغيل والتدريب التقني والمهني.













