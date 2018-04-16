جدول توزيع الكهرباء اليوم بعد توقف المحطة بالامس

توقفّت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل منذ يوم أمس الأحد، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء عن زيادة ساعات الفصل إلى 16 متواصلة، مقابل 4 وصل.

وحسب الشركة، فلا تزال الخطوط المصرية المغذية للقطاع متوقفة عن العمل منذ أسابيع، إذ تغذي غزة بطاقة قدرتها حوالي 23 ميجا وات.

ويعتمد قطاع غزة في هذه الأثناء على قدرة الخطوط الإسرائيلية والبالغة 120 ميجا وات.

وحذرت الشركة من تداعيات النقص الحاد في امدادات الكهرباء وانعكاسه على القطاعات الحيوية في غزة، داعية جميع الأطراف الى ضرورة الاسراع في اسعاف هذا القطاع لتدارك الانحدار الخطير الذي قد يطال حياة المواطنين.