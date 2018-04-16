مدير "اف بي آي" السابق: ترمب "غير مؤهل أخلاقياً" ليكون رئيساً

وصف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" جيمس كومي، دونالد ترمب بأنه"غير مؤهل أخلاقياً" ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وقال كومي في مقابلة مع تلفزيون "إيه بي سي"، نشرت وكالة "فرانس برس" اجزاء منها: "لا أصدّق تلك القصص التي تقول إن ترمب قد يكون غير مؤهل عقليا أو أنه في مراحل مبكرة من الخرف. أعتقد أنه غير مؤهل من الناحية الأخلاقية ليكون رئيسا".

وشدد على ضرورة أن "يُجسّد رئيسنا الاحترام ويتقيّد بالقيم التي هي جوهر بلادنا والأهمّ بين هذه القيم، الحقيقة. هذا الرئيس غير قادر على فعل ذلك".

وكان ترمب عبّر الجمعة الماضية عن غضبه الشديد حيال كومي، الذي نشر للتو كتابا وصف فيه الرئيس الاميركي بأنه رجل قاس بلا رادع اخلاقي ولا يهمه سوى نفسه.

ومذكرات كومي التي تقع في 300 صفحة بعنوان "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة"، تستعيد السنوات العشرين من حياته المهنية بصفته مدعيا عاما لنيويورك ثم مساعدا لوزير العدل في حكومة جورج بوش الابن ومديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي بين عامي 2013 و2017.