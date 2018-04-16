وصول الصحفي المصاب أحمد أبو حسين لمجمع فلسطين برام الله

وصل الزميل المصاب الصحفي أحمد أبو حسين، الليلة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله قادماً من المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة، بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق المصادر الطبية، سيجري الأطباء في مجمع فلسطين الطبي تصويراً لجسد الزميل المصاب، ثم سيتم إدخاله لغرفة العمليات، فيما لا وضعه الصحي حرجاً للغاية.

ويعاني الزميل أبو حسين من جروح خطرة جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث عشر من الشهر الجاري، خلال تغطيته مسيرة العودة السلمية التي خرجت شرق القطاع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين والمسعفين الذين يعملون على الحدود الشرقية للقطاع، مما أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى فيما أصيب أخرون بجراح مختلفة.



