لتقوية جهاز المناعة اشرب عصير البقدونس

لا تقتصر فوائد البقدونس على طعمته و نكهته الشهية، بل لعصير البقدونس فوائد عديدة للتنحيف سنعرّفك عليها في تقريرنا التالي. يحتوي البقدونس على الكثير من العناصر المهمة للجسم مثل فيتامين C، و فيتامين A، و مجموعة فيتامين B المغذية.

و يشتهر عصير البقدونس أنه من المشروبات التي تنقي الجسم من السموم، و يقوي جهاز المناعة في الجسم.

و بما أن البقدونس يحتوي على سعرات حرارية قليلة، يمكن أن يساعد عصير البقدونس في عملية التنحيف و أن يدخل في أنظمة الرجيم لخصائصه التي تقوم على إدرار البول و خفض الوزن الزائد بسبب الماء الزائد المخزن في الجسم.

و يشير العديد من الخبراء الى أن لماء البقدونس دور فعال في إنقاص الوزن الزائد و إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، فضلاً عن مساهمة عصير البقدونس في سد الشهية في حال تم تناوله على الريق.

و يتم تحضير عصير البقدونس بطريقة سهلة جداً: إغسلي حزمة كاملة من البقدونس جيداً، ثمّ إفرميها فرماً ناعماً جداً، و ضعيها في قدرٍ يحتوي على كوبين ونصف من الماء على نارٍ متوسّطة إلى أن تصل لدرجة الغليان لمدّة عشرين دقيقة.

ضعي مغلي البقدونس جانباً و ارتركيه لمدّة خمس دقائق ثم قومي بعد ذلك بتصفيته و شربه. و من المُمكن تقديمه مبرّداً أو مثلّجاً.

و يفضلّ تناول عصير البقدونس صباحاً قبل وجبة الفطور. و لتحقيق أفضل النتائج، من الضروري مواظبة تناول هذا العصير مع حمية غذائية صحية و ممارسة التمارين الرياضية.

و لكن يجب الحذر من تناول شراب البقدونس بكميات كبيرة و أن لا يزيد عدد مرات تناوله عن 3 مرات يومياً، كما يمنع إستهلاكه للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الحوامل و المرضعات.