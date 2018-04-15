ادعيس: لا معلومات حول سفر معتمري غزة خلال شهر رمضان

أكد وزير الأوقاف و الشؤون الدينية، يوسف ادعيس أنه لا يوجد أي معلومات بشأن الأنباء عن موافقة مصر على السماح لـ 5000 معتمراً من قطاع غزة بالمغادرة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

و أشار ادعيس في تصريح لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن وزارته لم تتلق أي وعودات من الجانب المصري حول سفر المعتمرين من قطاع غزة.

و كانت مصادر صحفية نقلت عن وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، أنه طلب كمرحلة أولى موافقة مصر على سفر 5000 معتمر من قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال طبيلة في تصريح له إن الموافقة جاءت على أن يغادر نصفهم في بداية شهر رمضان المقبل، والنصف الآخر في الأيام العشرة الأواخر من رمضان، مؤكدا أن الوزير المصري وعد بالعمل على إنجاز الموافقات الخاصة بذلك.

جاء ذلك، عقب، لقاء عقد بين الوزير سميح طبيلة، ونظيره المصري هشام عرفات، لبحث آلية نقل حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وناقش الاجتماع نقل الحجاج جوا وبرا إلى الديار الحجازية عبر الأراضي المصرية مع بداية موسم الحج للعام الجاري.