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الاحتلال يسمح بنقل الصحفي "أبو حسين" للعلاج في الداخل المحتل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:57 - 15 ابريل 2018
الصحفي أحمد أبو حسين الصحفي أحمد أبو حسين
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قالت مصادر مقربة من عائلة الصحافي المصاب أحمد أبو حسين، إنه من المقرر أن يتم نقله اليوم لمجمع رام الله الحكومي في الضفة الغربية، بعد استصدار تصريح من سلطات الاحتلال، للخروج من القطاع مساء اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر نقل الصحافي أبو حسين إلى رام الله فور تجهيزه من المستشفى الأندونيسي، حيث سيتم إجراء عملية جراحية عاجلة له فور وصوله إلى المجمع الطبي.

وكان الصحافي أبو حسين أصيب الجمعة الفائتة (13 نيسان) بطلق متفجر بالصدر أثناء تغطيته لفعاليات الجمعة الثالثة لمسيرة العودة الكبرى شرق جباليا، حيث وصفت حالته بالحرجة.

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