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خبر غير سار لبايرن ميونيخ قبل "صدام" ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:33 - 15 ابريل 2018
بايرن ميونخ بايرن ميونخ
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تلقى نادي بايرن ميونيخ صدمة جديدة بخصوص نجمه أرتورو فيدال الذي أصيب في تدريبات الفريق، اليوم الأحد خلال استعداداته لموقعة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الدولي التشيلي، أرتورو فيدال، سقط على أرضية الملعب خلال التدريبات، ليتم نقله إلى خارج الميدان بعد تعرضه لاصابة جديدة.

وكان اللاعب صاحب الـ30 عاما قد غاب عن آخر 3 مباريات لبايرن، في جميع المسابقات، بسبب إصابته في الركبة، وكان يأمل في العودة أخيرا للملاعب والمشاركة مع فريقه في مباراة الريال.

وبات فيدال مهددا، بعدم اللعب أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري.

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