بيت لحم: إغلاق صيدليتين ومستودعين لوجود عقاقير خطرة ومخدرات

أغلقت النيابة العامة والشرطة ومديرية صحة بيت لحم والمخابرات العامة، اليوم الأحد، صيدليتين ومستودعين؛ لوجود عقاقير خطرة ومواد مخدره وأدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مباعه لوزارة الصحة ويمنع بيعها في الصيدليات.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إنه بعد توفر معلومات مؤكدة لمفتشي مديرية صحة بيت لحم تفيد بوجود كميات من الأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدليتين في مدينة بيت ساحور، تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم ومركز شرطة بيت ساحور برفقة النيابة العامة ومفتشي الصحة والمخابرات العامة للمكان، وبتفتيشه تبين وجود مستودع قريب من إحدى الصيدليتين وداخله كميات كبيرة من العقاقير الخطرة والمخدرة، كما تبين وجود كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وأدوية مباعة لوزارة الصحة ويمنع بيعها داخل الصيدليتين.

واوضح ارزيقات أن القوة قبضت على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بإحضار وحيازة هذه المواد، مبينا أنه أثناء عملية الضبط وملاحقة صاحبة الصيدليتين وردت معلومات تفيد بوجود مستودع آخر يحوي على أدوية أخرى داخل منزلها، فتحركت على الفور الشرطة والصحة برفقة النيابة للمكان وعَثرت على كميات ضخمة من الأدوية التي يمنع تداولها في فلسطين، وأخرى مخدرة وعقاقير خطرة ومنتهية الصلاحية.

وقال ارزيقات إن رئيس نيابة بيت لحم أشرف مشعل قرر إغلاق الصيدليتين والمستودعين والتحفظ على المضبوطات وتسليمها لوزارة الصحة حسب الأصول، وتوقيف الأشخاص واستمرار البحث عن صاحبة الصيدليتين والقبض عليها.





