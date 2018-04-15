تونس تستضيف القمة العربية القادمة

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن بلاده ستستضيف القمة العربية العادية القادمة في العام المقبل.

وأضاف الرئيس التونسي في كلمة له، مساء اليوم الأحد، في اختتام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ29 التي أقيمت في الظهران بالمملكة العربية السعودية، أن بلاده ستستضيف القمة المقبلة بدلا من مملكة البحرين التي اعتذرت عن استضافة القمة القادمة.

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة مكتوبة صباح اليوم ستوزع على الدول الأعضاء، كما وصلت رسالة شفهية من رئيس الصين شي جين بينغ، يعبران فيهما عن رغبتهما في إقامة أقوى العلاقات مع الدول العربية.