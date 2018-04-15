الاحتلال: "الأطباق الورقية الحارقة" سلاح غزة الجديد

نجح الشبان الفلسطينيين للمرة الثانية بإطلاق "طبق ورقي طائر" مزود بزجاجة حارقة من شرقي القرارة وسقط في حقول زراعية تابعه لكيبوتس "كيسوفيم،" مما أدى إلى أضرار جسيمة واشتعال النيران في الحقول، حيث تم استخدام تلك الطريقة والأسلوب الجديد يوم الجمعة الماضية "جمعة العلم الفلسطيني".

وفي السياق، قال المجلس الاقليمي أشكول، إن "الأطباق الورقية المزودة بزجاجات حارقة التي يتم تطيرها من قطاع غزة أصبحت ظاهرة في ازدياد، مشيراً إلى أن هبوط تلك الأطباق أمر مقلق.

وأضاف حسب ما نشره موقع واللاه العبري: "عدة مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت الطائرات الورقية لوقوع حرائق في المحاصيل الزراعية، لافتاً أنها جعلت قوات الدفاع المدني في أشكول في حالة تأهب مستمرة".

وطالب المجلس، قوات الجيش المتمركزة قرب السياج الفاصل أن تبلغ فوراً قوات الدفاع المدني والإطفاء في حالة سقوط أطباق أخرى.