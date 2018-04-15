تغيب 6 زعماء وملوك عرب عن قمة الظهران في السعودية

شهدت القمة العربية الـ29 المنعقدة في المملكة العربية السعودية، تمثيلا كبيرا من حيث عدد الملوك والرؤساء المشاركين فيها.

وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام، حسام زكي، السبت، بأن عدد الملوك والرؤساء الذين حضروا القمة العربية في ظهران بلغ 16 ملكا ورئيسا، وهو تمثيل كبير إذ جميع أعضاء جامعة الدول العربية يبلغون 22 دولة.

وباستثناء سوريا المجمدة عضويتها منذ الـ 16 من نوفمبر عام 2011، تغيب 5 زعماء عن قمة المملكة ولكل سببه.

قطر

تغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة العربية في السعودية ومثل الدوحة مندوبها الدائم لدى الجامعة، ويعود ذلك أساسا إلى الأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) منذ الخامس من يونيو 2017 ولا زالت تلقي بظلالها إلى اليوم.

أما السبب الثاني هو إعلان الجامعة العربية رسميا أن ملف الأزمة الخليجية غير مدرج على جدول أعمال القمة العربية الـ29 على مستوى القادة في السعودية.

جدير بالذكر أن أمير قطر يتغيب عن القمة العربية للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم عام 2013.

الإمارات

وغاب عن القمة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحل مكانه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، ولم تذكر أسباب تغيب الرئيس خليفة.

المغرب

أما بخصوص التمثيل المغربي للمشاركة في أعمال قمة الظهران فقد اقتصر على الأمير رشيد بن الحسن الثاني نيابة عن ملك المغرب محمد السادس.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن الملك محمد السادس سيتواجد في السعودية، لأداء مناسك العمرة تزامنا مع انعقاد قمة الظهران، لكنه لن يحضرها.

وتأتي زيارة العاهل المغرب إلى الديار المقدسة مباشرة بعد اللقاء غير الرسمي الذي جمع ملك المغرب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا، رفقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

الجزائر

أرسلت الجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ممثلا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أعمال القمة العربية الـ29، ويعود ذلك أساسا إلى أن الرئيس بوتفليقة لا يتمتع بصحة جيدة بعد إصابته عام 2013 بجلطة دماغية دخل إثرها مستشفى "فال دوغراس" بباريس وقضى أكثر من شهرين فيه.

سلطنة عمان

كما تغيب سلطان عمان قابوس بن سعيد لأسباب غير معلنة، إلا أنه عادة ما يغيب عن حضور القمم العربية وينيب عنه أحد المسؤولين، وفي النسخة الـ29 أرسلت السلطنة نيابة عن السلطان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وانطلقت الأحد في مدينة الظهران السعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".