خلال أسبوع.. مصرع شخصين و 261 إصابة في 258 حادث

لقي شخصين مصرعهما و اصيب 261 شخص بجراح في 258 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكربيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 258 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 261 شخص وصفت اصابة ثلاثة أشخاص منها بالخطيرة و 15 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 243 بالبسيطة .

وأشار البيان، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 7644 مركبة وأنزلت عن الشارع 242 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 3414 مخالفة مرورية، وحجزت 186 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 84 مركبة غير قانونية .