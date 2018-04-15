الخليل: القبض على شخص يمارس الشعوذة والابتزاز عبر الانترنت

ألقت الشرطة اليوم القبض على احد الأشخاص بعد قيامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة والدجل والابتزاز عبر الانترنت في الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة تعلقت بقيامها بإرسال صورها الخاصة لأحد الأشخاص بهدف ممارسة أعمال السحر وتخليصها من الأرواح الشريرة التي بداخل منزلها "كما تدعي"، لكنه بدأ بعملية ابتزازها مادياً مقابل عدم نشر هذه الصور عبر الانترنت، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل .

وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالقضية فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وبسماع اقواله اعترف بقيامه بممارسة اعمال السحر والشعوذة عبر الانترنت عن طريق تواصله مع السيدات ومطالتهن إرسال صورهن الخاصة له بحجة تخليصهن من السحر والأرواح الشريرة( كما يدعي )، وذلك بعد الحصول على مبلغ من المال، وأفاد بأنه قد حصل على صور المشتكية لكنها رفضت إرسال أي مبلغ من المال له حتى يقوم بعمله، عندها بدأ بعملية ابتزازها مادياً بالصور التي يمتلكها .

وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .