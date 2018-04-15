الاحتلال يُقرر إغلاق الضفة والقطاع ليلة الثلاثاء القادم

أعلنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فرض "طوق عسكري شامل" في محيط الضفة الغربية وقطاع غزة، بدعوى حلول ما يسمى "بعيد الاستقلال" لدى دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأحد، إن إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، سيستمر مدة ثلاثة أيام اعتبارًا من منتصف ليلة الثلاثاء 17 نيسان/ ابريل الجاري، حتى ليلة العشرين من الشهر ذاته.

وأفاد بيان الجيش، بأنه سيتم خلال فترة الإغلاق، منع الفلسطينيين حملة التصاريح من دخول الأراضي المحتلة عام 1948، بموجب الإجراءات العسكرية "الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه يحظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها، بحسب ما جاء في البيان "الإسرائيلي".

من جهتها، نشرت وزارة الحرب الإسرائيلية إحصائية بعدد القتلى في صفوف جنودها والمقاتلين اليهود منذ عام 1860 بلغ 23.645 قتيلاً وعدد المستوطنين الذي قتلوا في عمليات فدائية ضد "إسرائيل" بلغ 4.143 قتيلاً.

وحسب المعطيات انضم إلى هذه القائمة السوداء منذ العام الماضي 71 قتيلاً قتلوا في نشاطات قتالية للجيش و30 من ذوي الإعاقة توفوا جرّاء إعاقتهم.

ويُؤثر الطوق الأمني على عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال، حيث يمنعون من الوصول لأماكن عملهم، كما ويمنع المواطنين من قطاع غزة من الوصول للداخل المحتل للعلاج بالمستشفيات.

يذكر أن فترات الأعياد اليهودية تشهد تشديدات "إسرائيلية"، عبر الحد من حركتهم وتنقلاتهم بين المدن والقرى الفلسطينية المختلفة بسبب الحواجز التي تنصبها قوات الاحتلال على مداخل المدن والقرى الفلسطينية.