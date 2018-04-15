شركة حضارة تطلق حملة "ولعت.. سوبر أسعار" على جميع السرعات

أعلنت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي عن إطلاقها حملة ترويج لخدمات الأنترنت لديها في السوق الفلسطيني، حيث جاءت الحملة تحت شعار "ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت!!... سوبر أسعار” والتي تستهدف مشتركين حضارة الجدد في الضفة الغربية.

أشار يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة حضارة بأن الرغبة الكامنة بالمشاركة في إضفاء أجواء من التغيير والتجديد والسعي المتواصل لإيجاد عروض وحملات إنترنت وبأسعار مميزة تخدم المواطن، لكسب ثقتهم في السوق الفلسطيني وجاءت هذه الحملة مع حلول أجواء الربيع والصيف، فقد قدمت شركة حضارة حملة "ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت!!... سوبر أسعار" بعرض مميز على سرعة 8 ميجا بسعر 1 شيقل شهرياً ! لأول ثلاث شهور عند شرائه الثلاث شهور الثانية بسعر19 شيقل شهرياً مع توفر عروض مميزة على جميع السرعات.

وفي التعقيب على الحملة يقول الخطيب أن الشركة اعتمدت في خطتها الإعلانية على اتباع استراتيجية تتضمن أكثر من وسيلة ترويجية تتلائم مع تطورات الوقت الذي نعيشه والتي تشكل وسائل التواصل الاجتماعي الجزء الاكبر منه بحيث تظهر خدمات وحملات الشركة بصورة أقرب للجمهور وتخاطبهم بشكل مباشر مما يساهم في استقطاب المزيد من المشتركين الجدد، دون الاستغناء عن وسائل الترويج التقليدية منها المسموعة والمقروءة التي تعزز من انتشار الحملة بين جميع فئات السوق الفلسطيني.

وأوضح الخطيب أن بإمكان المشتركين الجدد الاشتراك في حملة" ولعت!!... سوبر أسعار" وفق شروط سهلة وميسرة، وذلك من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية أو من خلال الاتصال على 1700100100، وأيضا للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الرابط: https://www.hadara.ps/campaigns .