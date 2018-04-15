السيسي: الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة وبعضها يواجه تهديداً وجودياً

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة، وأن بعضها يواجه تهديدا وجوديا، ومحاولات ممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة الوطنية.

وقال الرئيس المصري في كلمة أمام القمة العربية في الظهران بالسعودية إن دولا إقليمية تهدر حقوق الجوار وتعمل على إنشاء مناطق نفوذ داخل المنطقة العربية.

وأكد السيسي أن العرب لا يزالون متمسكين بالسلام خيارا استراتيجيا وحيدا، وما زالت المبادرة العربية للسلام، هي الإطار الأنسب لإنهاء الاحتلال، وتجاوز عقود من الصراع.

وتابع أنه على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة، للوقوف أمام محاولة مصادرة الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها "القدس الشرقية"، ومواجهة الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، مضيفا أن حالة الانقسام الفلسطيني الذي دخل عقده الثاني، لا يمكن أن يكون ذريعة لإبقاء واقع الاحتلال.

وقال السيسي إن مصر تعمل بكل جهد مع الفلسطينيين لرأب الصدع غير المبرر، وتجاوز المنافسة الحزبية لإعلاء كلمة الوطن، واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، كشرط ضروري لخوض معركة التفاوض واسترداد الحق.

وبين الرئيس المصري أن الحق العربي في القدس ثابت وأصيل وغير قابل للمساومة، مضيفا أن مصير الشعب السوري ومستقبله بات رهنا لقرارات الأمم وتوازنات القوى الإقليمية والدولية.