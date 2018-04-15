فيديو: قبل ساعات من بدء القمة العربية... محمد بن راشد يفاجئ السعوديين

فاجأ نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد السعوديين، مساء أمس السبت، وذلك قبل يوم من بدء القمة العربية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، 15 أبريل/ نيسان.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد بن راشد وهو يتجول في مجمع "الظهران مول"، فيما التقط له متسوقون وزائرون صوراً وفيديوهات.

وكان محمد بن راشد وصل الظهران ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العربية، وكان في استقباله أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.