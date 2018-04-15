كاتب فلسطيني: عائلة خمس نجوم تسطير على وزارة الخارجية الفلسطينية؟

كشف كاتب فلسطيني، اليوم الأحد، في مقالٍ له عن قضية فساد كبيرة في وزارة الخارجية الفلسطينية، بتعيين خمسة أشخاص من عائلة واحدة في مناصب رفيعة؛ بفعل الواسطة والمحسوبية.

وقال الكاتب فهمي شراب في مقالةٍ له:" في الوقت الذي تمتلئ فيه بلادنا بمئات الكفاءات الدبلوماسية والإعلامية، لاتزال عائلة "عودة" تسيطر على الدبلوماسية الفلسطينية بصورة غير منطقية وغير مبررة، ورغم أن الإعلام تناول منذ ثماني سنوات تجاوزات وفضائح مخجلة لسفيرنا في إسبانيا كفاح عودة وزوجته هالة فريز سفيرتنا في السويد، علماً بأن القانون لا يسمح بأن يكون الزوج والزوجة سفراء في نفس الوقت، حيث لم تكتف عائلة عودة بتعيين ابنتها الشابة "نور عودة" ناطقاً رسمياً في أوروبا براتب شهري أربعة آلاف دولار في عهد رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض بذريعة أنها "شطورة أوي"، رغم قرارات وقف التعيينات والترقيات للموظفين بسب الأزمة المالية آنذاك، إلا أنها استطاعت أيضاً تعيينها مديراً للإعلام الحكومي وناطقا باسم الحكومة الفلسطينية".

وأضاف شراب: "سطوة عائلة عودة على وزارة الخارجية الفلسطينية لم تقف عند تعيين ابنتهم ناطقا باسم الحكومة آنذاك براتب ستة آلاف دولار، حيث لا يزال يشغل "محمد عودة" شقيق كفاح عودة منصب رئيس دائرة أمريكا اللاتينية في مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح" بدرجة سفير وفقاً لقرار رئاسي".

وتابع الكاتب قائلاً: "كما يشغل السفير عمار حجازي زوج ابنتهم نور منصب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، وهنا نجد أنفسنا مضطرين لطرح الأسئلة حول الآلية التي تم من خلالها تعيين خمسة أشخاص من عائلة واحدة في السلك الدبلوماسي، وهل هنا تم النظر إلى الكفاءة أم الواسطة والمحسوبية التي جعلت عائلة عودة تقيم مملكة خاصة بها في الخارجية؟، ثم نعود ونتساءل عن تراجع الدبلوماسية الفلسطينية، وعن عجزنا أمام إعلان عدد من الدول رغبتها في نقل سفاراتها إلى القدس تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية".

وأضاف: "ما يثير الاستفزاز أن يتم قطع رواتب موظفي قطاع غزة، في حين تدفع السلطة الفلسطينية رواتب لعائلة عودة بما يفوق المائة ألف شيكل شهريا!".