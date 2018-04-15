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دراسة: "النساء لسن نكديات" ببساطة أذكى من الذكور

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:59 - 15 ابريل 2018
النساء نكديات النساء نكديات
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يوجه الكثير من الرجال الانتقادات للنساء وكثيرا ما يصفونهن بـ"النكديات"، وبشكواهم المستمرة من التعب والقلق واضطرابات الشهية.

الحقيقة تبدو أبعد من ذلك، الأمر الذي أثبتته دراسة أمريكية وتحديدا في مركز " American clinics" الأمريكي في كاليفورنيا.

حيث قام علماء من المركز بإجراء دراسة معتمدين فيها على تصوير المخ ومقارنة 64 ألف صورة مقطعية، وقاموا بتحليل الفروق بين مخ الرجل والمرأة.

ليتوصلوا إلى أن مخ المرأة أكثر نشاطا من الرجل في عدة مناطق الأمر الذي يخلق الاحساس بمشاكل التعب والشهية والأرق.

فبحسب الدراسة فإن مُخ المرأة أكثر نشاطا من مخ الرجل في قشرة الفص الأمامي المسؤول عن التركيز والتحكم بردود الأفعال والمزاج، الأمر الذي يفسر لماذا تعتبر المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.

ولاحظ عدد من الباحثين قاموا بإعداد دراسة حول مرض الزهايمر تم نشرها على موقع "Business Insider" بأن النساء أكثر إصابة بهذا المرض من الرجال.

وأرجع الباحثون هذه النتائج لنشاط مخ المرأة الأمر الذي ينعكس عليها أحيانا سلبا.

 

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