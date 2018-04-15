ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

إطلاق تطبيق تجسيم التعليمي في مادة العلوم للصف السابع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:53 - 15 ابريل 2018
تطبيق تعليمي.JPG تطبيق تعليمي.JPG
مشاركة

ابتكرت إحدى المعلمات في قطاع غزة تطبيقاً لأجهزة الهواتف الذكية يساعد طلاب المرحلة الأساسية لمعاينة الصور الموجودة في الكتب المدرسية بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأطلقت المعلمة حنان مصطفى اسم "تجسيم سابع" على التطبيق الذي طرحته عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة "الاندرويد" وهو يعمل بأحدث تقنية في العالم هي تقنية الواقع المعزز.

وأوضحت المعلمة حنان أن التطبيق يسمح للطالب بالتفاعل مع محتويات الكتب بكل حواسه، مبينةً ان التطبيق مخصص للصف السابع ولمادة العلوم تحديداً، وحدة أجهزة جسم الإنسان.

وحول طريقة العمل، أوضحت أنه وبعد تحميل التطبيق من المتجر، يجب على الطالب أن يختار إحدى المهارات الظاهرة أمامه بحيث سيتم فتح الكاميرا بشكل تلقائي، وعليه بعدها توجيه كاميرا الجوال إلى الصورة في الكتاب وسيلاحظ ظهور الشكل المجسم أمامه.

1
2
3
4
5
6
 

متعلقات

البث المباشر