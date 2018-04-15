إطلاق تطبيق تجسيم التعليمي في مادة العلوم للصف السابع

ابتكرت إحدى المعلمات في قطاع غزة تطبيقاً لأجهزة الهواتف الذكية يساعد طلاب المرحلة الأساسية لمعاينة الصور الموجودة في الكتب المدرسية بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأطلقت المعلمة حنان مصطفى اسم "تجسيم سابع" على التطبيق الذي طرحته عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة "الاندرويد" وهو يعمل بأحدث تقنية في العالم هي تقنية الواقع المعزز.

وأوضحت المعلمة حنان أن التطبيق يسمح للطالب بالتفاعل مع محتويات الكتب بكل حواسه، مبينةً ان التطبيق مخصص للصف السابع ولمادة العلوم تحديداً، وحدة أجهزة جسم الإنسان.

وحول طريقة العمل، أوضحت أنه وبعد تحميل التطبيق من المتجر، يجب على الطالب أن يختار إحدى المهارات الظاهرة أمامه بحيث سيتم فتح الكاميرا بشكل تلقائي، وعليه بعدها توجيه كاميرا الجوال إلى الصورة في الكتاب وسيلاحظ ظهور الشكل المجسم أمامه.













