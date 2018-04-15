مباحث غزة تكشف سرقة أكثر من 25 ألف دولار

تمكنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بمحافظة غزة - قسم مباحث مركز شرطة الشاطئ – من إنجاز قضية سطو وسرقة 25 ألف دولار من منزل أحد المواطنين .

وأوضح رئيس قسم مباحث الشاطئ النقيب يونس عوض أن المواطن (م-ش) تقدم بشكوى مفادها قيام مجهول بسرقة (23 ألف دولار و1500 دينار ومصاغاً ذهبياً بقيمة 5 آلاف دينار وأجهزة لاب توب وجوال ) من منزله.

وأشار عوض أنه من خلال البحث والتحري وصلت معلومات تفيد بوجود مبلغاً مالياً يشتبه أنه مسروق بحوزة ( ع-ن) حيث تم استدعائه وبالتحقيق الأولي معه أفاد أنه قام بأخذ مبلغ 2000 دولار من المدعو(م-م ) وهو من أصحاب السوابق الجنائية مقابل عدم الافصاح عن سرقة قام بها.

وبيّن أنه تحرير محضر استدلال للسيد وكيل النيابة لإصدار مذكرة قبض بحق المدعو (م- م ) وتم الخروج بدورية لمنزله وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة منزل في منطقة الصفطاوي يعود للمواطن(م-ش) بالاشتراك مع المدعو(أ-ج ).

وقال عوض : "إن المشتبه بهم قاموا بالدخول للمنزل عن طريق الشباك ومن ثم كسر الأبواب الداخلية للشقق حيث تم ضبط مبالغ مالية تقدر ب 2000$ و1500دينار ومصاغ ذهبي بحوزتهم وتم العمل علي جمع باقي المبالغ المسروقة وباقي المصاغ الذهبي" .

وأفاد النقيب عوض أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات لمباحث الشيخ رضوان لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

في سياق منفصل، كشفت مباحث غزة – الشيخ رضوان – قضية سطو وسرقة مصاغا ذهبيا بقيمة 4 آلاف دينار على منزل المواطن (خ-م) في أقل من 24 ساعة.

وأشارت مباحث الرضوان أن المواطن تقدم بشكوى تفيد سرقة منزله وعلى الفور قامت بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتم الاشتباه بالمدعو ( ح-ل) وهو كهربائي عمل قبل يوم من السرقة .

وأوضحت مباحث الرضوان أنه تم على الفور استدعائه وبالتحقيق معه اعترف بعملية السرقة خلال غياب العائلة حيث قام بالدخول للمنزل من إحدى الشبابيك وقام بسرقة مصاغاً ذهبية بقيمة آلاف دينار ومبلغاً ماليا وجوال سامسونج.

وأكدت مباحث الرضوان أنه لازال التحقيق جاري لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.