الحية: على الإحتلال ترقب يوم 15 مايو يوم الزحف إلى الحدود "

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، الدولة العبرية إلى ترقب يوم الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل، والذي سيكون ذروة مسيرات العودة.

وأكد الحية في كلمة تأبينية له قبيل تشييع جثامين أربعة من مقاتلي "الجهاد الإسلامي" اليوم الأحد، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، انه "سيكون لهذا اليوم ما بعده".

وقال: "هذا اليوم الذي سينطلق فيه ماردنا الفلسطيني لا يوقفه أحد حتى نلتقي في القدس".

وشدد الحية على أن الشعب الفلسطيني يشارك في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة "بشكل سلمي دون أن يحمل سلاحا، ويسعى لتمزيق السياج الفاصل لان إرادته أقوى من حدود الاحتلال".

وأضاف "شعبنا الفلسطيني يضرب المثل الأروع في التضحية والفداء، في وقت تعيش فيه الأمة أزماته (..)، والأمة وتنهار وتهرول للتطبيع مع الاحتلال لاعتقادهم ان الاحتلال لا يقهر".

وقال الحية: "نحن نواجه العدو على كل الساحات وكل الإمكانات، سلميا وبالسلاح ونعد العدة مع أبناء شعبنا"

وشارك الالاف من الفلسطينيين في رفح بتشييع جثمان شهداء "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بعدما جابت الجماهير بهم شوارع المدينة الحدودية مع مصر.

واستشهد أمس السبت 4 مقاومين من "سرايا القدس" جراء انفجار داخلي وقع في رفح جنوب قطاع غزة حيث أكدت السرايا أنهم استشهدوا خلال الإعداد والتجهيز.