الإعلام والأسرى: موجة بث إذاعية مفتوحة بمناسبة يوم الأسير

أعلنت وزارتا الإعلام والأسرى في قطاع غزة اليوم الأحد، عن الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لإقامة فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والتي ستنطلق في ال 17 من الشهر الجاري من خلال موجة إعلامية مفتوحة والتي تحمل اسم "الحرية لأسرى فلسطين".

وقد أكد وكيل وزارة الأسرى بهاء الدين المدهون، خلال برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه وزارة الإعلام، أن 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 510 أسير محكوم بالمؤبد ووجود 62 اسيرة و350 طفل و1120 معتقل إداري وجميعهم يعانون من ظروف اعتقال صعبة وتعسفية .

وذكر أن وزارة الأسرى أطلقت فعاليات يوم الأسير للعام الحالي أمام منزل الأسير محمد أبو غالي من مدينة خانيونس والذي هو معتقل منذ 18 عام للتأكيد على رمزية وأهمية العمل من أجل الافراج عن أصحاب الأحكام والمؤبدات العالية والأسرى القدامى .

وأضاف المدهون أن فعاليات يوم الأسير تنوعت هذا العام وفق برنامج وطني شامل وإقامة برامج فرعية خاصة بالمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الأسرة ، حيث أقيمت عدة فعاليات داخل خيام مسيرة العودة الكبرى ، وأن جلسة للمجلس التشريعي ستقام لمناقشة اوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال ، وأن فعاليات ستعقد خارج فلسطين تم التنسيق لها ما بين الوزارة ومؤسسات ومجموعات في بريطانيا وأمريكا اللاتينية وغيرها لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني .

وطالب أن يتم تسمية الجمعة القادمة في مخيمات العودة باسم "جمعة الشهداء والأسرى" لتفعيل قضية الأسرى إعلامياً ودولياً وتسليط الضوء عليها لإنقاذهم من الظلم والاجراءات التعسفية بحقهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، وتبنى برنامج عمل وطني متواصل يبُقى قضية الأسرى حاضرة في كل الميادين .

كما وناشد الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جينيف بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للاطلاع على الظروف والاجراءات التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وتقدم نتائجها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب بحق الأسرى .

من جانبه تحدث مسئول وزارة الإعلام بغزة سلامة معروف أن وزارة الإعلام تنظم سنوياً موجة إذاعية مفتوحة لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، مشيراً أن الوزارة هذا العام ستنظم موجة بث مفتوحة تجوب العالم مع المئات من الإذاعات المحلية والعربية والدولية لدعم قضية الأسرى التي تحتاج إلى جهد إعلامي كبير في نقل معاناتهم داخل سجون الاحتلال .

وأوضح أن التنسيق لموجه البث المفتوحة والتي تحمل اسم "الحرية لأسرى فلسطين" تم بالتعاون والتنسيق مع الأسرى داخل السجون والحديث عن المقدمة الموحدة والمحاور التي ستناقش أوضاع الأسرى في ذكرى يوم الأسير والتي ستبدأ فعاليتها من الساعة 10 صباحاً حتى الرابعة مساءً بمشاركة إعلامية وإذاعية واسعة .

وأشار معروف أن الموجة المفتوحة الموحدة ستشمل كافة الإذاعة المحلية في قطاع غزة و6 إذاعات من الضفة المحتلة و11 إذاعة في دول عربية و5 دول اسلامية وأجنبية ، وأن الوزارة قد أرسلت مخاطبة رسمية لاتحاد الإذاعات والتلفزيون الإسلامي ، وتم التعميم من قبل رئيس الاتحاد على 90 مؤسسة إعلامية لمواكبة الموجة الإذاعية المفتوحة في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني وتغطيتها وتناولها في الوسائل الإعلامية المتنوعة .

ونوه أن قضية موجة الأسرى المفتوحة لاقت نقلة نوعية وفريدة من وزارة الإعلام من ناحية الترتيب والتنظيم الإعلامي على مستوى محلي وعربي ودولي ، والاهتمام بها وبتغطيتها بشكل كبير ، داعياً وسائل الإعلام للتركيز على فعالية يوم الأسير وتغطية فعاليته، ونقل معاناتهم وذويهم للعالم بأكمله .

وأضاف معروف أن الموجة ستركز على 14 عنوان ومحور ويتمثل في واقع الحركة الأسيرة والحالة المعيشية داخل السجون وظروف اعتقالهم الصعبة ، والاهمال الطبي والعزل الانفرادي والأسرى الأطفال وحرمان الأسرى من زبارة ذويهم لهم وحرمانه من إكمال مسيرتهم التعليمة داخل السجون والإبعاد القسري للأسرى.

وبين أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأسرى ستتطلق حملة تغريد في ذكرى يوم الأسير وسيتم التغريد على وسمين باللغتين العربية والانجليزية من خلال التنسيق مع مجموعة من النشطاء على المستوى المحلي والعربي والدولي ، ونقل صوت ورسالة الأسرى من خلال احصائيات وانفوجرافيك خاص بالأسرى ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال .