إدارة مجمع الشفاء يدعو لدعمه بالدواء واللوجستيات

أكد د. مروان أبو سعدة مدير مستشفى الجراحة العامة بمجمع الشفاء الطبي على أن الطواقم الطبية بكافة تخصصاتها تمكنت من انقاذ حياة مئات الجرحى الذين وصلوا المجمع منذ أحداث مسيرة العودة الكبرى.

وأوضح أبو سعدة، أن الطواقم الطبية أجرت 150 عملية شملت الاطراف السفلية والعظام و الأعصاب و الباطنة والصدر و الوجه و الفكين, بعد فتح 11 غرفة عمليات في آن واحد و بمعدل اجراء 30 عملية في اليوم الواحد و خاصة في الجمعة الاولى للأحداث.

و أوضح د. أبو سعدة أنه تم السيطرة على جميع حالات النزيف الحاد الناتجة عن تهتك بعض الانسجة للمصابين نتيجة اصابتهم بأعيرة نارية متفجرة و الصدمات الدموية ,حيث تم استقبال 500 جريح منذ الاحداث تم ادخال 150 منهم الى الاقسام .

و أكد على جهوزية الطواقم الطبية على مدار الساعة و استقبالهم للحالات و التعامل معها بسلاسة وفق خطة طوارئ معدة مسبقا ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الاعداد الكبيرة التي وصلت خلال الجمعة الأولى و الثانية.

و نوه د.أبو سعدة الى أن مجمع الشفاء يحتاج الى مزيد من الدعم الدوائى و اللوجستيى تزامنا مع وصول أعداد كبيرة من المصابين التى استنزفت كميات كبيرة من المستهلكات الطبية و خاصة خيوط العمليات بجميع انواعها و المثبتات الخارجية للكسور .

الى جانب نقص عديد الاصناف الدوائية كالاكليكسان لمنع تخثر الدم و بعض المضادات الحيوية الضرورية للمرضى و الجرحى الى جانب وجود نقص في أسرة المبيت داخل الاقسام مع تزايد حالات الدخول خلال الاحداث, مشيراً الى انه تم تحويل بعض الحالات الى المستشفيات الاهلية لإفراغ الاسرة و افساح المجال لمصابين جدد.

من جانبه قال د.رائد العرينى رئيس قسم الصدرية بالمجمع بأنه تم انقاذ حياة ثلاثينى بعد اعطائه 50 وحدة دم و مشتقاته ,بعد اصابته خلال الاحداث الجارية بطلق ناري مباشر في الصدر نتج عنه مدخل و مخرج في أسفل تجويف الصدر الايمن , حيث نزف ما يعادل 3 لتر من دمه .

وأضاف: "تم ادخاله بصورة عاجلة الى غرفة العمليات واعطاء المريض وحدات دم و استكشاف تجويف الصدر الايمن الذى بين وجود اصابة مباشرة للفص الرئوي الايمن السفلى و تهتك شديد فى الحجاب الحاجز الايمن الى جانب تهتك أعلى الكبد و اصابة جدار الصدر.

وتابع: "تم استئصال جزء من الفص الايمن السفلى و اعادة ترميمه مرة أخرى و ايقاف نزيف الكبد من قبل د.أبو سعدة بوضع كميات كبيرة من الشاش الطبي ,و من ثم ترميم الحجاب الحاجز و اعادته الى وضعه الطبيعي , و بعد مكوثه فى العناية المركزة لخمسة ايام تم تخريجه للقسم لاستكمال المتابعة العلاجية و التماثل للشفاء.

هذا ووصلت نسبة العجز الدوائي الى 45% , بينما المهمات الطبية الأساسية فكانت نسبة العجز فيها 27 % .