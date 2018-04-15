6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل ستة أسرى اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسير مروان البرغوثي (58 عامًا) من قرية كوبر، وحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40عامًا، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير أحمد ياسين أحمد خميس المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/ الأسير إسماعيل عبد اللطيف علي أبو عيشة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير كميل سعيد حسن حنيش (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير شادي فيصل عطا موسى (41 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

من خانيونس جنوب القطاع/ الأسير أمين إبراهيم مسلم العماوي (45 عامًا) المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام في السجون.