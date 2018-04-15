ارتياح "إسرائيلي" كبير لتحسن علاقاتها مع العرب في اليونسكو

وصف المندوب "الإسرائيلي" لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التسوية التي توصل إليها مع نظرائه العرب، "بالعرس". وأجّلت هذه التسوية، التصويت على مقترحات عربية وفلسطينية، متعلقة "بفلسطين المحتلة" و"الأراضي العربية المحتلة"، حتى أكتوبر / تشرين الأول القادم، استجابة للمطالب "الإسرائيلية".

ورحّب كرمل شما-هكوهين مندوب "إسرائيل" المنظمة الدولية، في تصريحات أدلى بها لوكالة "أسوشيتد برس" بالتسوية، شاكرا الولايات المتحدة والأمينة لليونسكو أودري أزولاي، على "الدور الفعّال المساهم بالتوصل إليها".

وقال هكوهين إن "التوصل لتسوية بين الأطراف، بدا حتى وقت قصير كمهمة مستحيلة، في ظل الظروف الراهنة"، مضيفا أن بلاده "تنظر بإيجابية إلى استعداد الدول العربية والفلسطينيين وخاصة الأردن، في التوصل إلى توافق في الآراء".

وقال موقع "واينت" العبري إن التسوية "أقفلت عاما غير مسبوق، دون اتخاذ قرار ضد إسرائيل". وأفاد الموقع بأن كل ما قدّمته إسرائيل لإتمام التسوية مع العرب، كان التعهد بالتزام الصمت الإعلامي، طالما أن ذلك متعلق بها. واتفق الطرفان على التعميم الإعلامي على التسوية، حتى نشرته وكالة "فرانس برس". وسبق إبرام التسوية مفاوضات استغرقت أسبوعين.

وتعتزم أزولاي استغلال أجواء التسوية، بغية تنسيق خطوات أوسع وأكثر ملزمة بين إسرائيل والدول العربية. وقالت أزولاي "اتخذ القرار بشكل توافقي بدون تصويت"، وأضافت "هو أسلوب لم نشهده منذ أمد طويل، ويفتح أمامنا آفاقا للعمل الآن، بشكل تعاوني حول هذه القضية الحساسة".