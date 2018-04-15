الاحتلال يزعم العثور على نفق للمقاومة بجباليا شمال القطاع

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قواته دمرت نهاية الأسبوع الماضي نفقا هجوميا لحركة حماس بمحاذاة منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان على حسابه على تويتر اليوم الأحد، ان النفق الذي كشفنا عنه وقمنا بإغلاقه هو اطول واعمق نفق نكتشفه منذ سنوات .

النفق عبر 20 متراً فقط داخل الحدود وبدأت حماس بحفره بعد حرب 2014 وهو نفق مميز.

وأفادت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، بأن قوات الجيش أحبطت نفقا هجومياً، قالت إنه تابع لحركة حماس، وادعت أن النفق الذي تم تفجيره في نهاية الأسبوع محاذاة منطقة جباليا.

وادعى متحدث باسم الجيش، أن الحديث يدور عن نفق امتد على طول عدة كيلومترات داخل قطاع غزة.

وأضاف: "لقد تم رصد واحباط مسار النفق في عملية هندسية داخل الأراضي الإسرائيلية بقيادة القيادة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة وهيئة الاستخبارات وسلاح الجو وهيئة التكنولوجية والوسائل القتالية، حيث تم متابعته في مرحلة مبكرة وبشكل متواصل حتى إحباطه".