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مؤتمر العمل العربي الدورة الـ (45):

الوزير أبو شهلا: ثلث الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:40 - 15 ابريل 2018
ابو شهلا.JPG ابو شهلا.JPG
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أعلن  مأمون أبو شهلا وزير العمل، أن ثلث المواطنين الفلسطينيين يندرجون تحت خطر الفقر.

وأعرب أبو شهلا، في حديثه خلال أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد خلال الفترة من 8 إلى 15 إبريل المقبل، عن أمله أن يعود لفلسطين وقد قدم العرب الدعم للفلسطينيين، قائلاً:" نحن جزء من الأمة العربية ونمر بظروف صعبة ولا ينكر أحد ذلك".

وأضاف وزير العمل خلال المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: “نتعرض لهمجة شرسة ليست بالجديدة ولو غصنا فى التاريخ لندرك ذلك”.

وتابع: “أنا فى فلسطين حالياً أعانى من أن لدى ثلث شعبي تحت خط الفقر ولدينا طبقة عاملة فى القدس وغزة والضفة 1.4 مليون، والبطالة بين الفتيات في القدس وصلت لـ 85% وغزة 75% .

وأشار أبو شهلا، إلى نضال الشعب الفلسطيني ومواجهة الشبان لرصاص الاحتلال، وإلى أزمات الفلسطينيين الكبيرة، مبيناً أن كل الدعم الذى يقدم للموازنة الفلسطينية لا يتجاوز 12% منها .

ودعا أبو شهلا العرب لتقديم المساعدة والدعم المادى، وإنشاء معاهد عليا تقنية وأن يكون لكل دولة معهد تقني سواء في القدس أو غزة أو في الضفة”

وأشار :”لدينا الصندوق الفلسطينى للتشغيل ونحتاج للتمويل لنعطى قروضا لشبابنا يعطيهم أملا فى الحياة”، مختتما :” نحن فى فلسطين قلبكم وهذا القلب يحتاج منكم العنايه والرعاية” .

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