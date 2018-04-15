عباس زكي: لايوجد قرار بقطع رواتب غزة وتم إبلاغنا بوجد خلل فني قد يُحل اليوم

أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صباح اليوم الأحد، على أنه لم يصدر أي قرار بشأن قطع رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وجرى إبلاغهم من قبل وزارة المالية يوجد خلل فني سيتم حل الإشكالية خلال الأيام الماضية وقد يحل اليوم .

وتابع خلال تصريحات "لإذاعة القدس" :" نحن في حركة فتح لا نستطيع إيقاف راتب أحد حتى لو كان متمرداً لأن الراتب استحقاق نتيجة عمله وفي حال انتهاء العمل يتلقى راتب تقاعد، ونحن في حركة فتح ومنظمة التحرير لا يمكن أن نقرر مثل هذا القرار ولكن من أتوا بالأمس يقررون خارج السرب" .

وأضاف: "شعب غزة يجب ألا يحاكم فهو غير مرتزقة بل هو شعب عزيز ووطني ونحن نعلم أن للصبر حدود ".

وبشأن التحركات لإعادة تحركات انهاء الانقسام قال: العقل القيادي عقيم والانتصار بحاجة الى وحدة وما نراه حالياً بأن "الطاسة ضاعت" ولا احد يستطيع ان يتهم من افشل المصالحة ، وامام الوفد المصري اما ان يطلق رصاصة الرحمة او يتراجع.

وعبر عن اعتزازه بشأن نجاح مسيرات العودة في زمن سقوط المعنويات وخاصة في ظل وجود مثل هذه الابداعات ، وقال :"الشعب غير قابل للهزيمة فهو لا يمتلك الا إرادته وهو الوحيد الذي سينتصر رغم ان شعبها يعاني من القريب والبعيد وما يمتلكه شعبها هو حب الوطن الذي سيضع مستقبل جديد للقضية الفلسطينية .

وتابع : "شعب غزة جريء ونحن نحن بحاجة الي قيادة جريئة"

واستبعد ان تُتخذ اي قرارات مشرفة للقضية الفلسطينية خلال القمة المزمع عقدها اليوم في الرياض ، وقال: دعونا لا نفقد الامل .